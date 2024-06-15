+36 ожидается в некоторых районах Новосибирской области

Сегодня в Новосибирской области ожидается жара в +36 градусов.
По данным ГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в некоторых районах Новосибирской области ожидаются аномально высокие температуры до +36 градусов.
— Переменная облачность, без осадков, по западу. Во второй половине дня местами небольшие дожди, грозы, — говорится в сообщении ведомства.
Ранее редакция Во второй половине дня местами небольшие дожди, грозы.сообщала о том, что аномальную жару обещают жителям Новосибирской области с 13 по 17 июня. МЧС напоминает о правилах безопасности в жару.
Например, нужно по возможности не выходить на улицу с 11 до 17 часов и обязательно носить головной убор.
Источник фото: freepik.com/автор freepik
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