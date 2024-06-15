Полиция накрыла наркопритон в одной из квартир Новосибирска

Полиция пресекла деятельность наркопритона в квартире дома в Новосибирске.

— Задержаны 38-летний мужчина и 45-летняя женщина, подозреваемые в организации наркопритона, — говорится в сообщении МВД по Новосибирской области.

Полицейские выяснили, что в квартире одного из домов на улице Авиастроителей предоставляется жилье наркозависимым людям. Сами же хозяева квартиры тоже употребляли запрещённые вещества, которые получали от своих постояльцев в качестве оплаты.

Ранее редакция сообщала о том, что задержана группа распространителей наркотиков в Новосибирске. Возбуждено уголовное дело. На данный момент задержанные находятся под стражей.