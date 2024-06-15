Владимир Путин поговорит с главой РЖД о карьере участника СВО из Новосибирска

В ходе встречи с участниками программы «Время Героев» президент России Владимир Путин пообщался с жителем Новосибирска и героем России Владимиром Сайбелем.
По рассказу участника СВО, в июле 2023 года он получил тяжелое ранение и потерял руку и ногу, но выжил благодаря первой помощи от братьев по оружию.
После ранения вернулся на прежнюю работу в РЖД. На данный момент работает замначальника Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению, кадрам и социальным вопросам.
Путин выслушав героя сказал, что поговорит с главой РЖД о его дальнейшей судьбе.
— Надо с Олегом Валентиновичем поговорить. По-моему, засиделись там, — отметил президент.
Ранее редакция сообщала о том, что бойцы из Новосибирска спасли котят в зоне СВО.
Источник фото: kremlin.ru
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