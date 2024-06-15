Водитель сбил 6-летнего ребенка во дворе дома Новосибирска

Как сообщает паблик «Экстренный НСК», вечером 14 июня во дворе дома № 18 по улице Чистякова автомобиль Chevrolet Lacetti сбил шестилетнего ребёнка.
Инцидент произошёл в тот момент, когда мальчик перебегал дорогу. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как он неожиданно появился на дороге из-за стоящего авто, и водитель не успела затормозить.
Ребёнка с травмами госпитализировали.
На месте работал наряд ДПС. Специалистам должны определить обстоятельства происшествия и степень вины водителя.
Ранее редакция сообщал о том, что девушка погибла в ДТП с Камазом на трассе под Новосибирском.
Источник фото: Экстренный НСК»
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru