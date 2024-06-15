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Водитель сбил 6-летнего ребенка во дворе дома Новосибирска

  • 15/06/2024, 18:31
Автор: Артем Рязанов
Водитель сбил 6-летнего ребенка во дворе дома Новосибирска
Ребёнка с травмами госпитализировали.

Как сообщает паблик «Экстренный НСК», вечером 14 июня во дворе дома № 18 по улице Чистякова автомобиль Chevrolet Lacetti сбил шестилетнего ребёнка.

Инцидент произошёл в тот момент, когда мальчик перебегал дорогу. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как он неожиданно появился на дороге из-за стоящего авто, и водитель не успела затормозить.

Ребёнка с травмами госпитализировали.

На месте работал наряд ДПС. Специалистам должны определить обстоятельства происшествия и степень вины водителя.

Ранее редакция сообщал о том, что девушка погибла в ДТП с Камазом на трассе под Новосибирском.

Источник фото: Экстренный НСК»

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : сбили ребенка ДТП


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