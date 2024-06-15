Более 4,2 тысяч квадратных метров старого асфальта демонтировано на Димитровском мосту

На Димитровском мосту круглосуточно работают две бригады. За прошедшую неделю было разобрано 1 270 квадратных метров литого асфальта и вывезено 36 тонн лома.
Работы ведутся по полосе движения в направлении правого берега. Всего с начала ремонта на Димитровском мосту было демонтировано 4 250 квадратных метров старого асфальта. Работы на объекте выполняет компания «СК Дороги Сибири».
Демонтаж старого асфальта завершится к 20 июня, после чего начнётся устройство выравнивающего слоя из бетона.
Ранее редакция сообщала о том, что почти на 50% отремонтирован Октябрьский мост в Новосибирске.
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