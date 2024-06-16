День рождения города Новосибирска будут отмечать 29 и 30 июня

Новосибирск готовится к празднованию Дня города. В 2024 году городу исполняется 131 год. Праздничные мероприятия пройдут 29 и 30 июня, сообщили в мэрии города Новосибирска.

Главными праздничными площадками станут парк «Арена», расположенный на левом берегу Оби и Михайловская набережная — на правом.

Еще одной площадкой празднования станет площадь им. Пименова. Здесь пройдет Выставка достижений новосибирского хозяйства (ВДНХ).

В парке «Березовая роща» будет организована ярмарка-презентация городских общественных инициатив «Активный город».

29 июня объявлен Всероссийским Днём молодёжи. В этот день пройдут фестиваль по чир-спорту, турнир по фиджитал-баскетболу, танцевальные батлы, а также выступление музыкальных групп Новосибирска. Будут организованы и другие локации: фестиваль короткометражного кино, презентация молодежных движений и патриотических клубов, интерактивные площадки для детей разных возрастов. Вечером на Михайловской набережной пройдет рок-фестиваль «Ветер Сибири» с участием группы «Парк Горького».

30 июня на Михайловской набережной выступит группа «Пицца», а в парке «Арена» состоится молодежная программа, с участием победителей творческого конкурса-фестиваля «Звездные имена Новосибирска». Хэдлайнером программы станет певец Kamazz. Завершится программа ярким файер-шоу от шоу-группы «Аврора».

Ранее редакция сообщала о том, что после Дня города новосибирский парк Арена пришлось восстанавливать.