23 проекта благоустройства в Новосибирской области стали победителями во Всероссийском голосовании

В Новосибирской области 23 объекта стали победителями Всероссийского голосования по благоустройству.

Их планируют благоустроить в 2025 году на средства региона и федерации в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

В Новосибирске победителем стал проект благоустройства набережной по улице Саввы Кожевникова. Он набрал 6371 голос. Также сейчас рассматривается вопрос о поощрении проектов по набережной ГЭС и парку имени Кирова.

В числе победителей также объекты в других муниципалитетах Новосибирской области. Например, в Барабинске победил проект благоустройства парка культуры и отдыха.

Ранее редакция сообщала о том, что новый мэр Новосибирска взялся за благоустройство 273 дворов.