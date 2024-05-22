23 проекта благоустройства в Новосибирской области стали победителями во Всероссийском голосовании

В Новосибирской области 23 объекта стали победителями Всероссийского голосования по благоустройству.
Их планируют благоустроить в 2025 году на средства региона и федерации в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».
В Новосибирске победителем стал проект благоустройства набережной по улице Саввы Кожевникова. Он набрал 6371 голос. Также сейчас рассматривается вопрос о поощрении проектов по набережной ГЭС и парку имени Кирова.
В числе победителей также объекты в других муниципалитетах Новосибирской области. Например, в Барабинске победил проект благоустройства парка культуры и отдыха.
Ранее редакция сообщала о том, что новый мэр Новосибирска взялся за благоустройство 273 дворов.
Источник фото: Телеграм-канал Анны Терешковой
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