232 тысячи кибер-атак совершено на жителей Новосибирской области в 2023 году

За пять месяцев этого года в Новосибирской области, как сообщает РБК-Новосибирск со ссылкой на «Лабораторию Касперского», было зафиксировано более 232 тысяч кибер-атак. Всего в России было предпринято более 6 миллионов атак на мобильные устройства.

На компьютерах жертв кибер-атак были обнаружены вредоносные файлы в виде зашифрованных документов или в составе сложных инсталляторов. Таким образом хакеры хотят получить личную информацию пользователей для шантажа.

Среди корпоративных клиентов атакам подвергались государственные, финансовые, промышленные и телекоммуникационные организации. Тут цели могут быть иными, например, парализация работы предприятия.

Ранее редакция сообщала о том, что еженедельно новосибирцы теряют 40-50 млн рублей от кибер- и телефонных мошенников.