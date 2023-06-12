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В Новосибирске снесли все дома на улице Пушкина сразу после дня рождения поэта

  • 12/06/2023, 14:13
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В Новосибирске снесли все дома на улице Пушкина сразу после дня рождения поэта
Накануне все строения сравняли с землей. Пока непонятно, для чего готовится площадка в центре города.

В Центральном районе Новосибирска не осталось ни одного дома на улице Пушкина. Накануне там появилась техника, и индивидуальные жилые строения были сломаны. На улице Пушкина, которая начинается от Ипподромской магистрали и заканчивается на улице Селезнева, было расположено всего шесть частных домов. Люди, которые там проживали, отказались сообщить, кто и для каких целей выкупил землю. Infopro54 направит запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать судьбу улицы Пушкина. Возможно, новым объектам будет присвоен другой адрес.

В Новосибирске снесли все дома на улице Пушкина сразу после дня рождения поэта

— Мы храним историю этой улицы, мы создали сквер Пушкина, недавно установили указатель на улицу Пушкина. К сожалению, я про снос домов узнал только от вас. Втайне все это сделано, — сообщил Infopro54 депутат городского совета Новосибирска Сергей Бондаренко.

6 июня в России отмечали день русского языка и день рождения поэта Александра Пушкина.

В метро Новосибирска в этот день можно было за проезд заплатить стихотворением солнца русской поэзии. Праздничные мероприятия прошли и в сквере Пушкина.

Фото — Павел Кривошеев

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Рубрики : Власть Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : улица Пушкина в Новосибирске снос домов


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