140 берез и елей планируют высадить в парке «Березовая роща»

Второй год в парке «Березовая роща» в Новосибирске идут работы по сносу старых стволов и обрезке зеленых насаждений. Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, в этой зеленой зоне находится много переросших деревьев и сорных самосевных деревьев, например, кленов. Только за минувшую зиму в парке от ветра и снега упало 40 аварийных деревьев. Обошлось без жертв. А в прошлом году упавшее от непогоды дерево серьезно травмировало ребенка в Нарымском сквере.

— В 2022 году начаты работы по освобождению парка «Березовая роща» от деревьев, находящихся в аварийном состоянии и восстановлению утраченных элементов озеленения со стороны проспекта Дзержинского, которые включали в себя подготовку к ремонту и омоложение изначально существующего зеленого экрана, а также формовочную обрезку деревьев над основными пешеходными зонами, – сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

В 2023 году работы по очистке парка были продолжены. Всего в этом сезоне выдано разрешение на снос 260 аварийных (сухих, наклонных, с прикорневыми гнилями и дуплами) деревьев, 250 из них уже спилены. Среди них — тополь бальзамический, клен ясенелистный, черемуха Маака и береза бородавчатая. Еще 63 ствола подвернут обрезке.

— Параллельно проводятся работы по восстановлению зеленых насаждений. Так в 2021 году были высажены крупномерные березы в количестве 200 штук, а в 2022 году проведена посадка 546 саженцев зеленых насаждений (46 штук елей, 350 штук можжевельников, 150 штук пузыреплодников), — добавляют в мэрии Новосибирска.

В этом году в парке планируют высадить 140 крупномерных деревьев берез и елей. Сейчас идут работы по подготовке дизайн-проекта реконструкции «Березовой рощи». Кроме восстановления ограждения и тропинок, будет учтена высадка большого количества декоративных зеленых насаждений. Объемы финансирования будут определены после утверждения проекта реконструкции.

Ранее редакция рассказывала о реконструкции Первомайского сквера.