Подросток на мотоцикле врезался в иномарку в Новосибирске

В Калининском районе Новосибирска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего мотоциклиста.
В результате столкновения автомобиля Subaru Impreza и мотоцикла «Урал» 14-летний мотоциклист получил травмы и был госпитализирован.
По информации Госавтоинспекции Новосибирской области, ДТП произошло 1 сентября, примерно в 19:04, на улице Кропоткина, около дома №130/6.
Водителю автомобиля, мужчине 40 лет, медицинская помощь не потребовалась.
На данный момент неизвестно, как именно произошло столкновение.
Напомним, что с начала 2024 года произошло 62 аварии, в результате которых погибли три человека, а 67 человек получили различные травмы.
Ранее редакция сообщала о том, что врач-стоматолог погиб после жесткого ДТП под Новосибирском.
Источник фото: Госавтоинспекция Новосибирской области
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru