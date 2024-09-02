Подросток на мотоцикле врезался в иномарку в Новосибирске

В Калининском районе Новосибирска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего мотоциклиста.

В результате столкновения автомобиля Subaru Impreza и мотоцикла «Урал» 14-летний мотоциклист получил травмы и был госпитализирован.

По информации Госавтоинспекции Новосибирской области, ДТП произошло 1 сентября, примерно в 19:04, на улице Кропоткина, около дома №130/6.

Водителю автомобиля, мужчине 40 лет, медицинская помощь не потребовалась.

На данный момент неизвестно, как именно произошло столкновение.

Напомним, что с начала 2024 года произошло 62 аварии, в результате которых погибли три человека, а 67 человек получили различные травмы.

Ранее редакция сообщала о том, что врач-стоматолог погиб после жесткого ДТП под Новосибирском.