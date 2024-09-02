В дни школьных линеек в Новосибирске выросли цены на такси

Новосибирцы, собираясь на школьные линейки, заметили, что стоимость поездки на такси значительно увеличилась.

Как сообщают пользователи «Яндекс.Такси», цены выросли в два раза. Кроме того, агрегатор такси предупреждает, что в утренние часы многие водители сами направляются на линейки к своим детям, поэтому свободных машин может быть недостаточно. В таких условиях многие родители предпочли воспользоваться общественным транспортом.

Омрачился День знаний и ненастной погодой. День выдался пасмурным, без проблеска солнца. Температура воздуха снизилась до +9 градусов и, вероятно, останется на этом уровне в течение всего дня.

Ранее редакция сообщала том, что школы Новосибирска снова бьют рекорды по количеству первых классов.