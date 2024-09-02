Врач-стоматолог погиб после жесткого ДТП под Новосибирском

После жесткой аварии в Новосибирской области умер водитель мотоцикла. ДТП произошло 31 августа в городе Бердске.

По информации Госавтоинспекции, водитель автомобиля Mazda Demio, совершая левый поворот, не пропустил встречный мотоцикл Honda. Мотоциклист врезался в легковушку и получил серьезные травмы. Пострадавшего экстренно доставили в больницу. Не смотря на усилия врачей, от полученных травм мужчина скончался в реанимации.

Как удалось выяснить Infopro54, погибший — 38-летний Валерий Умрихин. Мужчина работал заместителем главного врача в стоматологической поликлинике №4. У него остались двое несовершеннолетних детей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Заельцовском районе Новосибирска погиб мотоциклист, которого подрезала на дороге женщина за рулем Volkswagen.