Врач-стоматолог погиб после жесткого ДТП под Новосибирском

После жесткой аварии в Новосибирской области умер водитель мотоцикла. ДТП произошло 31 августа в городе Бердске.
По информации Госавтоинспекции, водитель автомобиля Mazda Demio, совершая левый поворот, не пропустил встречный мотоцикл Honda. Мотоциклист врезался в легковушку и получил серьезные травмы. Пострадавшего экстренно доставили в больницу. Не смотря на усилия врачей, от полученных травм мужчина скончался в реанимации.
Как удалось выяснить Infopro54, погибший — 38-летний Валерий Умрихин. Мужчина работал заместителем главного врача в стоматологической поликлинике №4. У него остались двое несовершеннолетних детей.
Ранее редакция сообщала о том, что в Заельцовском районе Новосибирска погиб мотоциклист, которого подрезала на дороге женщина за рулем Volkswagen.
Источник фото: Телеграм-канал «АСТ-54»
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