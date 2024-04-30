24,6 тысячи заявлений в первый класс подали жители Новосибирской области

Родители Новосибирской области подали 24,6 тысяч заявлений в первый класс. Большинство заявлений поданы в электронном виде — около 19 тысяч заявлений или 76% от общего числа.
— В прошлом году за первый месяц кампании электронной формой воспользовались 64% новосибирских родителей, — уточнили в Минцифре Новосибирской области.
Ожидается, что в школы Новосибирской области в этом году придут 38 тысяч первоклассников.
Напомним, что за первые пять минут в первый день подачи заявлений (1 апреля) новосибирцы подали 1144 электронных заявлений, за первый час – 4154, что выше показателя прошлого года.
Прием заявлений от родителей на зачисление в школу детей, имеющих внеочередное, первоочередное или преимущественное право, а также проживающих на закрепленной территории, завершится 30 июня. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием проводится с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.
Ранее редакция сообщала, что строительство двух концессионных школ остановлено в Новосибирске.
Фото: Infopro54, автор- Оксана Мочалова
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