24,6 тысячи заявлений в первый класс подали жители Новосибирской области

Родители Новосибирской области подали 24,6 тысяч заявлений в первый класс. Большинство заявлений поданы в электронном виде — около 19 тысяч заявлений или 76% от общего числа.

— В прошлом году за первый месяц кампании электронной формой воспользовались 64% новосибирских родителей, — уточнили в Минцифре Новосибирской области.

Ожидается, что в школы Новосибирской области в этом году придут 38 тысяч первоклассников.

Напомним, что за первые пять минут в первый день подачи заявлений (1 апреля) новосибирцы подали 1144 электронных заявлений, за первый час – 4154, что выше показателя прошлого года.

Прием заявлений от родителей на зачисление в школу детей, имеющих внеочередное, первоочередное или преимущественное право, а также проживающих на закрепленной территории, завершится 30 июня. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием проводится с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.

Ранее редакция сообщала, что строительство двух концессионных школ остановлено в Новосибирске.