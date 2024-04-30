Прокуратура заинтересовалась незаконным скотомогильником в Новосибирской области

Прокуратура Новосибирской области проводит проверку по информации о незаконном захоронении биологических отходов в п. Ленинский. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Видео, на котором жители поселка засняли останки и внутренности животных, находящихся рядом со скважинами питьевой воды, были размещены сегодня в соцсетях.

Отмечается, что они уже обращались в администрацию Станционного сельсовета, но не получили ответа.

— Прокуратура даст оценку соблюдению правил утилизации биологических отходов, достаточности принятых органами контроля мер к ликвидации последствий их захоронения, — рассказали в прокуратуре.

По информации областного управления ветеринарной службы по состоянию на начало 2023 года на территории области находится 621 скотомогильник, в том числе 9 сибиреязвенных захоронений в 6 районах Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала, что Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по ДТП с автобусом в Новосибирской области.