В голосовании победила набережная в Кировском районе Новосибирска

Завершилось голосование по выбору территорий для благоустройства в 2025 году.
— По предварительным данным, в достойной конкурентной борьбе новосибирцы отдали предпочтение набережной на ул. Саввы Кожевникова в Кировском районе, — сообщил мэр города Максим Кудрявцев.
По его словам, проект поддержали свыше 64 тысяч горожан. На втором месте — парк Кирова, получивший более 61 тысячи голосов.
Всего в голосовании приняли участие более 230 тысяч горожан.
— Благодарю вас за неравнодушное отношение! У города появится ещё одно уютное место для отдыха и прогулок, — сообщил Кудрявцев.
Ранее редакция сообщала о том, что в перспективе набережная в Кировском районе может стать продолжением масштабного парка Усть-Тула.
Фото и иллюстрация из официального канала управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска, автор: пресс-служба.
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