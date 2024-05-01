В голосовании победила набережная в Кировском районе Новосибирска

Завершилось голосование по выбору территорий для благоустройства в 2025 году.

— По предварительным данным, в достойной конкурентной борьбе новосибирцы отдали предпочтение набережной на ул. Саввы Кожевникова в Кировском районе, — сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

По его словам, проект поддержали свыше 64 тысяч горожан. На втором месте — парк Кирова, получивший более 61 тысячи голосов.

Всего в голосовании приняли участие более 230 тысяч горожан.

— Благодарю вас за неравнодушное отношение! У города появится ещё одно уютное место для отдыха и прогулок, — сообщил Кудрявцев.

Ранее редакция сообщала о том, что в перспективе набережная в Кировском районе может стать продолжением масштабного парка Усть-Тула.