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Строительство двух концессионных школ остановлено в Новосибирске

  • 27/04/2024, 13:36
Автор: Оксана Мочалова
Строительство двух концессионных школ остановлено в Новосибирске
Введение их в эксплуатацию может быть перенесено с 2024 на 2025 год.

Горстройнадзор Новосибирской области приостановил строительство двух из шести школ, которые возводятся в Новосибирске по концессии. Речь идет об объектах на объектах на улицах Николая Сотникова и Спортивной.

Инспекция выявила нарушения, которые не позволяют проводить дальнейшие работы по строительству. Существует риск переноса сроков введения этих школ в эксплуатацию с 2024 года на 2025 год.

По данным регионального Минобразования, на сегодняшний день строительная готовность всех шести школ варьируется от 14 до 22%.

Напомним, концессионное соглашение на строительство шести школ Новосибирская область заключила с ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение» 16 декабря 2021 года. Позже концессионерами выступили отдельные юрлица, ставшие преемниками столичной компании.

По первоначальному соглашению строительство школ первой очереди должно было стартовать в 2022 году. Срок реализации проекта — 15 лет. Капитальные затраты с НДС (на осень 2021 года) составляли около 8 млрд, из них на проектирование — 162 млн, на строительство — 6,4 млрд, на оснащение — 1,3 млрд. Стоимость, включая проектирование, — 72,3 тысячи рублей за кв. м (без оборудования).

В рамках соглашения должны быть построены школы: на улице Николая Сотникова (Южно-Чемской жилмассив) — 1100 мест; на улице Спортивной (Чистая слобода) — 1100 мест; на улице Виктора Шевелёва (Южно-Чемской жилмассив) — 1100 мест; на улице Татьяны Снежиной (Плющихинский жилмассив) — 550 мест; на улице Пролетарской (Ключ-Камышенское плато) — 1100 мест, на улице Большой (Новомарусино) — 825 мест.

В августе 2023 глава Минстроя области сообщил, что сроки ввода шести школ, которые строятся по концессии, перенесены на 2024 год.

Ранее редакция сообщала, что банки не выделяют деньги на строительство концессионных школ в Новосибирске.

Источник фото: правительство Новосибирской области, автор- пресс-служба

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Рубрики : Власть Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : Строительство школ концессия


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