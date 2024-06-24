2,5 тысячи жителей Новосибирской области остались без электричества

Во время разгула стихии в Новосибирской области молния попала в ЛЭП, удар был такой силы, что вокруг опоры образовалась воронка и оплавился песок.

— Из-за разгула стихии под аварийное отключение электроэнергии попали 23 подстанции, несколько социально значимых объектов и около 2500 местных жителей, — говорится в сообщении.

На место происшествия оперативно прибыли пять бригад АО «РЭС». Ремонт повреждённых участков продолжался всю ночь и идёт до сих пор. Для проведения работ была задействована специальная техника.

На данный момент без электричества остаётся село Барышево. Туда отправили генератор. Энергетики уже подключили резервный источник питания для местной школы, где сейчас проходят экзамены.

Восстановить электричество планируют к 15:00.

Ранее редакция сообщала о том, что в самолёт, летевший в Новосибирск, могла ударить молния.