Теракт в Крыму не остановил новосибирских туристов

После теракта на пляже в Севастополе, произошедшего в минувшие выходные, жители Новосибирской области не собираются отказываться от отдыха в Крыму.

В новосибирском филиале PEGAS Touristik корреспонденту Atas.info заявили, что отказов от туров на полуостров пока не поступало.

Некоторые туроператоры перестали продавать поездки в Крым сразу после начала СВО. Вместо этого всем желающим отдохнуть на южных пляжах предлагают поехать в Сочи и Абхазию. Оба направления пользуются спросом у новосибирцев, так как на эти курорты следуют прямые авиарейсы.

В «1001 ТУР» журналистам также пояснили, что в настоящее время не продают туры в Крым.

Трагические события произошли воскресным днем 23 июня — полуостров сотрясли ракетные удары. Под обстрел попал пляж в Учкуевке, на северной стороне Севастополя. В результате обстрела погибли трое мирных жителей: женщина и двое детей. Пострадали более 150 человек, среди которых 28 детей. Пять детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

По информации Минобороны РФ, ракетный удар был нанесен пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». 24 июня в Крыму объявлено днем траура.