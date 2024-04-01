Любителя халявных суши поймали бойцы ГБР в Новосибирске

В Новосибирске бойцы ГБР задержали мужчину, проникшего в магазин по производству и доставке суши на улице Мясниковой. Вызов на пульт агентства безопасности «Гвардия» поступил в минувшее воскресенье рано утром до открытия торговой точки.

Прибывший на место экипаж обнаружил свободно гуляющего по помещению мужчину. На вопрос охраны, кто он такой и что делает в такой час в пустом магазине, парень не растерялся.

— Он представился, назвал свою фамилию и имя и сказал, что пришёл в магазин работать сегодня первый день — на стажировку, — пояснили в АБ «Гвардия».

Однако охранников терзали сомнения по поводу истинных причин нахождения «стажера» и они дождались сотрудников магазина.

— Выяснилось, что предыдущая рабочая смена забыла закрыть входную дверь. А мужчина проходя мимо заметил это, не растерялся и воспользовался случаем. Похитить он ничего не успел, так как сработала сигнализация и бойцы оперативно прибыли на место, — добавили в ГБР.

Так как ничего не съесть, не украсть сибиряк не успел, хозяева магазина решили его «понять и простить». Воришка-неудачник удалился восвояси.

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