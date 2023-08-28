29 августа в новосибирских школах пройдут учения по антитеррору

— 29 августа Минпросвещения, совместно с МЧС, МВД и Росгвардией запланированы всероссийские учения по отработке комплексного сценария действий работников образовательных организаций при вооружённом нападении на объект образовательной организации и обнаружения после нейтрализации нарушителя в задании или на территории образовательной организации взрывного устройства, — об этом сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Он подчеркнул, что учения планируется провести во всех муниципалитетах Новосибирской области.

Министр также напомнил, что из бюджета области был выделен 261 млн рублей в рамках программы «Безопасный город» на проведение в нормативное состояние автоматических пожарных сигнализаций на 210 объектах.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске все больше видеокамер подключается к системе «Безопасный город».