В вузы Новосибирска поступило в почти в два раза меньше иностранцев, чем в 2022 году

— В этом году на очную форму обучения в новосибирские вузы было подано 200475 заявлений. Принят на 2023-2024 год на первый курс 17491 студент. Из них 11688 на бюджет, 1026 в рамках целевой квоты, 5569 поступили платно, 234 — по специальной квоте, — рассказал на оперативном совещании в правительстве министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

При этом, по его словам, 5067 студентов приехали в Новосибирские вузы из других регионов России. Кроме того, в вузы города поступило 1417 иностранцев.

Средний балл ЕГЭ в этом году составил 67,43%.

Для сравнения, по данным пресс-службы правительства, в 2022 году на первый курс в вузы региона было зачислено 8940 студентов из других регионов России, 2842 — иностранных студента. В рамках целевого приёма в вузы региона было принято в 2022 году 1379 человек.

Ранее редакция сообщала о том, что большинство первокурсников медицинских учебных заведений Новосибирска — целевики.