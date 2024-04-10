300 тысяч взыскали с водителя, сбившего пешехода, в Новосибирске

Водитель был привлечен к ответственности за наезд на пешехода и причинение вреда его здоровью.

Согласно сообщению ФССП по Новосибирской области, 40-летний мужчина, управляя автомобилем во дворе одного из домов, совершил наезд на женщину и скрылся с места происшествия.

В результате инцидента женщина получила перелом ноги. Через некоторое время водитель был задержан и привлечен к уголовной ответственности.

Суд приговорил его к трем годам условного наказания, а также обязал возместить ущерб в размере 300 тысяч рублей. Исполнительный документ был передан в отделение приставов по Кировскому району.

Пристав потребовал от должника погасить задолженность в полном объеме.

Однако, несмотря на требование пристава, должник не смог вовремя оплатить долг. В связи с этим, на его банковские счета и имущество был наложен арест.

Не так давно на один из счетов должника поступили деньги, которые были взысканы ранее. Сумма оказалась достаточной для полного погашения задолженности.

Ранее редакция сообщала о том, что на госгранице из-за долга «застрял» житель Новосибирской области.