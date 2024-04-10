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На рынок промышленного туризма Новосибирска выходит московская компания

  • 10/04/2024, 09:14
Автор: Юлия Данилова
На рынок промышленного туризма Новосибирска выходит московская компания
Между тем 20 предприятий города уже принимают у себя экскурсии и включены в программы промышленного туризма.

Один из нишевых операторов Москвы, работающий на рынке промышленного туризма, компания «Москва глазами инженера» планирует выйти в Новосибирск. Об этом на форуме Сибирского гостеприимства сообщила руководитель программы по развитию промышленного туризма АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Ольга Шандуренко.

— Эта компания создает туры на стыке архитектуры, культуры, науки и промышленности. Они давно интересовались Новосибирском и сейчас планируют выходить в ваш город, — сообщила она.

Эту информацию редакции подтвердили в компании ООО «Москва глазами инженера».

— Мы собираемся запускать научно-популярный тур в Новосибирск, — пояснил гендиректор ООО «Москва глазами инженера» Айрат Багаутдинов. — Во-первых, сейчас вся туротрасль России нацелена на развитие научно-популярного туризма, и многие компании реализуют такие проекты. Во-вторых, мы увлеклись научно-популярным туризмом еще в 2019 году: возили людей в наукограды, расположенные вокруг Москвы, Санкт-Петербурга. Новосибирск — третий город в стране, у вас важнейший научный центр со своей академией наук, вокруг города несколько наукоградов, поэтому наш интерес к нему логичен.

Собеседник редакции рассказал, что летом 2023 года команда проекта приезжала в Новосибирск, посмотрела Академгородок, Кольцово, Краснообск, познакомилась с представителями институтов и инновационных, промышленных компаний.

— Сейчас формируем программу тура, — рассказывает Айрат Багаутдинов. — Наша основная аудитория — это москвичи и петербуржцы. Не исключено, что туры заинтересуют жителей Казани, где мы в прошлом году открыли филиал. Возможно, к турам без проживания будут подключаться новосибирцы.

Первый тур москвичи планируют организовать в Новосибирск летом 2024 года. В компании пояснили, что в экскурсиях принимают участие в том числе предприниматели. По итогам туров на предприятия Урала заключались договорные отношения.

Ольга Шандуренко также уверена, что у промышленного туризма большое будущее. По ее словам, речь идет о профориентационных программах для школьников, стажировках для студентов.

— Современные программы промышленного туризма помогают студентам увидеть не только место, где они могут получить работу, но и познакомиться с городом, где они могут жить, — пояснила эксперт.

Председатель комитета по туризму и гостиничному бизнесу Союза «Торгово-промышленная палата Новосибирской области», генеральный директор АНОО ДПО «Сибирская академия туризма», куратор Новосибирской команды по промышленному туризму во Всероссийской образовательной программе АСИ «Открытая промышленность» Ирина Беленок отметила, что в Новосибирской области уже реализуются несколько маршрутов промышленного туризма, которые ориентированы на студентов, школьников и предпринимателей. Они включают в себя посещение предприятий, институтов СО РАН, тематические экскурсии, гастрономические локации, культурную программу.

— Сейчас в программе задействованы 20 промышленных предприятий. В планах к 2025 году — увеличить их количество до 30, — говорит Беленок. — За счет этих экскурсий мы также планируем повысить узнаваемость региональных брендов.

Компания «Москва глазами инженера» создана в 2014 году Айратом Багаутдиновым. На сегодняшний день она работает в 7 городах: Москва, Санкт-Петербург, Тбилиси, Батуми, Казань, Белград, Ереван. В портфеле оператора — 130 маршрутов. В структуру компании входит образовательный центр, где проводятся курсы повышения квалификации для экскурсоводов. Айрат Багаутдинов — председатель Межрегионального союза экскурсоводов, автор книг «Что придумал Шухов», «Как строят мосты», «Москва глазами инженера. Архитектурный путеводитель» и «Мир инженера Шухова. Как работает мозг изобретателя».

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Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Общество Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск Москва

Теги : Промышленный туризм


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