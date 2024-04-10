«Всем лежать мордой в пол»: ОМОН ворвался в подпольный клуб в разгар игры в Новосибирске

В Новосибирске силовики совместно с сотрудниками прокуратуры ворвались в подпольный игровой клуб в Октябрьском районе.

— Всем лежать мордой в пол! Руки за голову! — поприветствовал ОМОН «почетных» игроков заведения, расположившегося в доме №206 по улице Бориса Богаткова.

От неожиданности посетители бросились на пол, переворачивая под собой стулья и забыв про «три топора».

Таким образом силовики освободили несколько бедолаг, длительное время находившихся в плену у однорукого бандита.

На администратора подпольного игрового клуба завели уголовное дело по статье «Организация и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационных-телекоммуникационной сети «Интернет». В ближайшее время СК выступит с ходатайством в суде об избрании ей меры пресечения.

Расследование уголовного дела на свой контроль взяла прокуратура.

— В 2023 году сотрудниками МВД было проведено свыше 250 проверочных мероприятия по факту незаконной организации и проведения азартных игр. Количество преступлений увеличилось в три раза. В суд направлено 37 уголовных дела в отношении 53 лиц. Изъято около 3 тысяч единиц используемого оборудования. За три месяца 2024 года пресечена незаконная игорная деятельность по 9 адресам, изъято почти 350 единиц техники, в суд направлено 22 уголовных дела в отношении 35 лиц, — рассказала старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Ранее редакция сообщала о том, что в Октябрьском районе Новосибирска силовики накрыли очередное подпольное казино. ОМОН ворвался в помещение дома №11 по улице Богдана Хмельницкого в разгар турнира по покеру и положили игроков «мордой в пол».