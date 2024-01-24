Заявку в нацпроект по беспилотникам готовит Новосибирская область

Новосибирская область планирует принять участие в реализации проекта в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС).

— У нас в регионе создана работая группа в которую вошли представители различных ведомств, учреждений. Тема беспилотников прорабатывается, — сообщил на пресс-конференции министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников. — Задача Минэко рассмотреть необходимые меры поддержки отрасли.

По его словам, регион планирует принять участие в федеральном конкурсе на создание научно-производственного центра.

— Новосибирская область готовит заявку, будем участвовать, — добавил Решетников.

Напомним, летом 2023 года стало известно, что Новосибирская область подтвердила готовность участвовать в создании центра поддержки проектирования, испытаний, производства и подготовки к сертификации беспилотных авиационных систем и готовность к софинансированию проекта. Эта тема обсуждалась на селекторном совещании президиума правительственной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем с субъектами Российской Федерации под председательством первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова 29 июня. Отмечалось, что площадку базирования беспилотников планируется разместить на аэродроме Бердск-Центральный. Кроме того, в правительстве региона сообщали, что достаточно много организаций и изобретателей Новосибирской области хотят или планируют заниматься созданием беспилотных летальных аппаратов, часть из них предлагает амбициозные идеи, а другие представляют уже законченные сертифицированные проекты. В колледжах региона началась подготовка операторов БПЛА.

Ранее редакция сообщала о том, что первые FPV-дроны от новосибирских производителей поставят на СВО.