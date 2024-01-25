Более 20 домов отключат от тепла для профилактики новых порывов в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска в нескольких домах отключат отопление. Мероприятия будут проводится СГК с целью профилактики для исключения рисков новых порывов.

— В ближайшие дни, когда повысится температура воздуха, проведутся профилактические работы после аварийных ситуаций в левобережье. Работы будут проведены в течение одного дня, — пообещали в СГК.

В компании уточнили, что мероприятия начнутся уже сегодня, 25 января с 10 часов утра. Они коснутся пяти участков внутриквартальных коммуникаций по улицам Оловозаводской, Бурденко, Мира Саввы Кожевникова, Бетонной, Горбаня и вводном трубопроводе на ЦТП-13 по Комсомольской. В контуре отключения окажутся 24 дома, школа и детский сад.

Напомним, коммунальные аварии в левобережье Новосибирска начались с 11 января: 200 жилых домов и социальные объекты остались без горячей воды и отопления в -25. далее события развивались по плохому сценарию и в городе ввели режим ЧС.

На оперативном совещании губернатор региона Андрей Травников обвинил управляющие компании во лжи и призвал проверить их действия из-за неслаженной работы во время ЧП.

Массовые отключения домов и социальных учреждений в морозы вызвали общественный резонанс. Новосибирцы обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить как как ресурсники расходуют предусмотренные на модернизацию сетей деньги. Кроме Новосибирска проверки должны пройти в регионах, где в январе 2024 года произошли крупные аварии и отключения.

В Госдуме посчитали, что с 1 по 14 января нового года в России зафиксировано около 2500 происшествий в сфере ЖКХ.

— Ресурсоснабжающие организации в полном объеме получают заложенную в тарифе инвестиционную составляющую, которая несет целевой характер – расходование на повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. А вот куда ушли деньги вместо ремонта сетей — непонятно, — отметили депутаты.

Минстрой в свою очередь заявляет, что повышенной аварийности в коммунальной сфере нет.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске будет сформирована комиссия по расследованию причин коммунальных аварий.