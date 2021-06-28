«Обувь России» стала ПАО «ОРГ»

«Обувь России» объявила о переименовании головной компании, эмитента акций ПАО «ОР» в ПАО «ОРГ». Переименование стало последним этапом программы ребрендинга, которую группа реализует с ноября 2020 года. Ранее в этом году OR GROUP переименовала основную операционную компанию, эмитента облигаций ООО «Обувь России» на ООО «ОР», а также сменила тикер на Московской бирже на ORUP.

— Ребрендинг обусловлен изменением позиционирования группы: компания вышла за рамки fashion сегмента, сейчас OR GROUP — универсальный ритейлер, который развивает современную торговую платформу, онлайн-маркетплейс, интегрируется в логистическую инфраструктуру российского рынка онлайн-торговли и развивает финансовые сервисы (в состав группы входит компания ООО МКК «Арифметика», которая специализируется на выдаче денежных займов), — говорится в сообщении компании.

Новое позиционирование положительно влияет на бизнес-результаты группы: в мае 2021 года доля онлайн-продаж в выручке торговой платформы westfalika.ru выросла до 16,9%, по сравнению по сравнению с 11,3% в мае 2020 года. За время существования маркетплейса westfalika.ru было продано более 3,5 миллиона товаров, на текущий момент OR GROUP сотрудничает с более 1000 поставщиками.

Также компания добилась значительных успехов и по другим ключевым направлениям: в мае 2021 года OR GROUP в 1,7 раза увеличила число ПВЗ на базе торговых точек, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, — до 3 007 ПВЗ2 , и выдала 189 тыс. посылок. Группа наблюдает рост спроса на финансовые сервисы: в мае 2021 года объем выдач денежных займов увеличился на 13% до 317 млн рублей.

OR GROUP (ПАО «ОРГ») — современная торговая платформа, на базе которой компания развивает маркетплейс westfalika.ru, экосистему сервисов и управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika, насчитывающей 8241 объекта в 331 городе России. В соответствии с аудированными финансовыми результатами Группы по МСФО, в 2020 году выручка составила 10,8 млрд руб., чистая прибыль — 0,6 млрд руб., EBITDA — 2,3 млрд руб.