35 млн рублей выделено на ремонт региональной автодороги в Новосибирске

После проверки прокуратуры в Тогучинском районе выделены 35 миллионов рублей на восстановление дороги «Тогучин –Долгово» протяженностью 34 километров.
— Дорожное покрытие имеет множественные нарушения профиля проезжей части в виде выбоин, колеи, выпучивания полотна, что создает угрозу безопасности дорожного движения и может повлечь повреждение автомобилей, — говорится в сообщении прокуратуры.
Минтранс Новосибирской области выделил дополнительные средства в размере 35 миллионов рублей ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог» на ремонт региональной автодороги.
Сегодня АО «Новосибирскавтодор» выполняются работы по восстановлению щебеночного покрытия дорожного полотна. Завершить работы планируется к 15 августа.
Устранение нарушений остается на контроле прокуратуры района.
Ранее редакция сообщала о том, что на дамбе ГЭС установят стационарный пункт весогабаритного контроля.
Источник фото: предоставлено пресс-службой прокуратуры Новосибирской области.
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