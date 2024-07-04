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35 млн рублей выделено на ремонт региональной автодороги в Новосибирске

  • 04/07/2024, 12:09
Автор: Артем Рязанов
35 млн рублей выделено на ремонт региональной автодороги в Новосибирске
На данный момент начались ремонтные работы.

После проверки прокуратуры в Тогучинском районе выделены 35 миллионов рублей на восстановление дороги «Тогучин –Долгово» протяженностью 34 километров.

— Дорожное покрытие имеет множественные нарушения профиля проезжей части в виде выбоин, колеи, выпучивания полотна, что создает угрозу безопасности дорожного движения и может повлечь повреждение автомобилей, — говорится в сообщении прокуратуры.

Минтранс Новосибирской области выделил дополнительные средства в размере 35 миллионов рублей ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог» на ремонт региональной автодороги.

Сегодня АО «Новосибирскавтодор» выполняются работы по восстановлению щебеночного покрытия дорожного полотна. Завершить работы планируется к 15 августа.

Устранение нарушений остается на контроле прокуратуры района.

Ранее редакция сообщала о том, что на дамбе ГЭС установят стационарный пункт весогабаритного контроля.

Источник фото: предоставлено пресс-службой прокуратуры Новосибирской области.

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : ремонт дороги минтранс


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