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На дамбе ГЭС установят стационарный пункт весогабаритного контроля

  • 22/05/2024, 10:05
Автор: Юлия Данилова
На дамбе ГЭС установят стационарный пункт весогабаритного контроля
Чтобы большегрузы не разрушали дорогу и стратегический объект.

Проблему с контролем проезда большегрузов через дамбу ГЭС актуализировали депутаты на заседании транспортного комитета регионального парламента.

— К нам поступает много обращений по поводу нарушений проезда большегрузов через дамбу ГЭС. На наш запрос мы получили ответ, что установить передвижные пункты весогабаритного контроля на дамбе невозможно. Предлагаем изучить вопрос размещения там стационарного поста, — заявила депутат Елена Тырина.

Председатель комитета Валерий Ильенко добавил, что этот вопрос стоит очень остро, так как большегрузы разрушают дорожное покрытие на дамбе. Плюс это и вопрос антитеррористической безопасности.

И.о. начальника транспортного департамента мэрии Сергей Эпов отметил, что для установки передвижных постов к ним нужно прикреплять экипажи ГИБДД. Впрочем, по словам замминистра транспорта Новосибирской области Игоря Миллера, установка пункта весогабаритного контроля недавно обсуждалась на совещании в правительстве. Он не исключил, что это решение будет принято.

Стоит отметить, что в 2023 году по нацпроекту БКД дорога к дамбе Новосибирской ГЭС была приведена в нормативное состояние. В эксплуатацию введены почти 4,5 км дороги от пересечения улиц Приморской и Софийской до моста через шлюз ГЭС. Дорога относится к Советскому району и обеспечивает проезд через Обское море для 5 населенных пунктов Новосибирского района ( р.п. Краснообск, с. Верх-Тула, Ленинское, п. Элитный и Тулинский).

Водителям большегрузов выписали более 34 тыс штрафов за незаконный проезд через дамбу ГЭС

Водителям большегрузов выписали более 34 тыс штрафов за незаконный проезд через дамбу ГЭС

Напомним, Сибирская ассоциация автомобильных перевозчиков (СААП) призывала принять решение об ограничении проезда большегрузов через дамбу ГЭС еще в июне прошлого года. Как отмечали в ассоциации, за 5 месяцев 2023 года через плотину ГЭС незаконно проехали 34 363 грузовика. Именно столько штрафов были выписаны нарушителям на основании материалов фотовидеофиксации.

— Сумма штрафа за данное нарушение составляет 500 рублей. Таким образом, за 5 месяцев выписано штрафов на 17,2 млн рублей. С учетом льготного периода оплаты фактически собрана, наверное, лишь половина. Может ли сумма, чуть превышающая 8 млн рублей, компенсировать хотя бы ущерб, который наносится мосту на плотине ГЭС и дороге по дамбе ГЭС? Я уже не говорю об опасности разрушения такого стратегического объекта, как гидроэлектростанция, из-за того, что годами не выполняются элементарные меры, предусмотренные для защиты от террористических угроз, — говорил президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП) Вячеслав Трунаев.

Между тем, антитеррористическая комиссия Новосибирской области еще в 2019 году запретила проезд через плотину (дамбу) Новосибирской ГЭС автомобилей грузоподъемностью более 3,5 тонн.

Ранее редакция сообщала о том, что грузоперевозчики сами предлагали увеличить штрафы за проезд через дамбу для большегрузов в 300 раз.

Фото из телеграм-канала Минтранса Новосибирской области, автор: пресс-служба.

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Дамба ГЭС весогабаритный контроль. Большегрузы


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