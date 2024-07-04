Новосибирск примет чемпионат России по тяжёлой атлетике

С 16 по 21 июля в ледовом дворце «Сибирь-Арена» пройдёт чемпионат России по тяжёлой атлетике. В нем будут принимать участие как мужчины, так и женщины.

— Это второй турнир в истории Новосибирской области, в нём примут участие около 300 спортсменов в 20 весовых категориях, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Всего будет представлено порядка 65 регионов страны.

Новосибирскую область будут представлять Андрей Кучеров и Матвей Панарин в весовой категории 55 килограмм, Игорь Изотов в категории 81 килограмм и Гаяне Закарян, выступающая в весовой категории 64 килограмма.

Ранее редакция сообщала о том, что чемпионом мира по тайскому боксу стал спортсмен из Новосибирска.