Лучших выпускников новосибирских школ поздравил губернатор Андрей Травников

Медалистов и выпускников, набравших сто баллов по результатам ЕГЭ, на традиционном ежегодном приеме «Золотые надежды России» поздравили с отличным завершением учёбы в школе губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

В этом году в приеме участвовало 1787 медалистов. Для сравнения, годом ранее — 1025. Количество стобальников увеличилось в полтора раза — до 158 (в 2023 — 103). Как отметили в правительстве региона, выросло качество подготовки по математике профильного уровня (количество стобалльников по сравнению с 2023-м годом выросло в 24 раза! — с 2 до 48), литературе, химии, физике. Почти в два с половиной раза (2024 год — 13, 2023 год — 5) увеличилось количество выпускников, получивших 100 баллов по нескольким предметам. Кроме того. в регионе есть трижды стобалльник — Александр Иванов, выпускник Мошковской СОШ № 1. Он получил наивысший балл по русскому языку, химии, биологии.

— Для того, чтобы в 2024 году в нашей области было в полтора раза больше стобалльников, чем в прошлом, и чтобы в этом зале собрались почти две тысячи серебряных и золотых медалистов, была проделана большая работа. Вашим учителям самим приходилось учиться, менять подходы, перенимать опыт… У них это получилось, за что они заслуживают всяческой благодарности не только от нас — от руководителей, но и от каждого из вас. И лучшей благодарностью с вашей стороны станет то, что вы, добиваясь очередных успехов в жизни, будете делиться этим с вашими школьными учителями. Для них это будет лучшая награда и лучшая мотивация, лучший толчок для дальнейшего развития и, соответственно, предоставления таких замечательных знаний, как и вам, будущим поколениям выпускников, — поздравил выпускников Андрей Травников. — Желаю не расслабляться и помнить: трудолюбие, которое вы проявляли 11 лет, приносит успех. При этом не бойтесь рисковать, не бойтесь ошибаться и помните: в Новосибирской области вас любят, ждут, и всегда поддержат.

Он напомнил, что несколько лет назад правительство региона ставило перед собой задачу, чтобы система среднего школьного образования Новосибирской области вошла в десятку лучших систем Российской Федерации. Два года назад она вошла в пятерку лучших.

— Можно без лишней скромности говорить, уже не просто приближаемся, а по некоторым показателям даже превышаем пятое место, — заявил губернатор. — И это, конечно же, вклад и ваш, в том числе, и возможность сказать: я получил школьный диплом в одной из лучших систем образования России.

Напомним, в 2023-2024 учебном году в ГИА-11 принял участие 13051 выпускник (2022-2023 учебный год — 14006). 1787 выпускников награждены медалями «За особые успехи в учении», в том числе, 1047 — медалями I степени, 740 — медалями II степени. В губернаторском приёме принимают участие и выпускники, получившие по результатам ЕГЭ 100 баллов. По состоянию на 03.07.2024 их на 55 человек больше, чем в прошлом году (2024 год — 158 человек, 2023 год — 103).