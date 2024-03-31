НЗХК в 2023 году заплатил более 1,4 млрд рублей по налогам и социальным взносам

Новосибирский завод химконцентратов (ПАО «НЗХК», входит в Топливный дивизион Росатома) заплатил за 2023 год более 1,4 млрд рублей налогов и социальных взносов. Из них в бюджет региона и города поступило 603 млн рублей, в госфонды — 526 млн рублей, сообщила пресс-служба предприятия.
НЗХК вошел в топ-10 крупнейших плательщиков налогов в федеральный бюджет, работающих в Новосибирской области.
НЗХК — один из ведущих мировых производителей ядерного топлива для АЭС и исследовательских реакторов России и зарубежных стран. Российский производитель металлического лития и его солей.
Ранее редакция сообщала о том, что НЗХК будет поставлять компоненты топлива для реактора в Египет.
Фото Infopro54, автор: Евгения Серегина
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