40 новосибирцев из 100 хотят запретить сервис аренды электросамокатов

40% новосибирцев считают, что сервисы аренды электросамокатов следует запретить. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob. Больше всего непонимания вызывает: отсутствие культуры вождения, несоблюдение скоростного режима и опасность для пешеходов и водителей, которую создают пользователи сервисов кикшеринга.

– Треть опрошенных против запретов: «Запрещать смысла не вижу, следует отрегулировать ПДД». Власти услышали: с 1 марта в России вступили в силу новые ПДД, согласно которым электросамокаты приравнены к транспортным средствам, – говорится в сообщении.

Отмечается, что опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет чаще остальных выступают за запрет работы сервисов аренды электросамкатов (43%). Тех, кто поддерживает сервис, больше всего среди новосибирцев моложе 34 лет (47%).

Напомним, что депутаты призывают запретить передвигаться на электросамокатах по пешеходным улицам. Так член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александр Якубовский обратился в Минтранс и МВД с предложением на уровне программного обеспечения ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч.

Ранее редакция сообщала о том, почему в Новосибирске пока не будет самокатов «Юрент» .