400 раз в этом году спасатели выезжали на ликвидацию последствий ДТП в Новосибирской области

В этом году пожарные и спасатели 400 раз выезжали ликвидировать последствия ДТП в Новосибирской области.
— За апрель зарегистрировано уже более 40 выездов, — говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.
По данным ведомства, с января по 12 апреля во время ликвидации ДТП было спасено 23 человека. 541 человек получил травмы, 39 человек погибли.
— Нарушение правил дорожного движения и погодные условия нередко становятся причинами происшествий, — отметили в сообщении.
В связи с этим сотрудники МЧС напомнили о бдительности и повышенном внимании за рулем.
— Перед поездкой уточните прогноз погоды, — рекомендовали в МЧС.
Ранее редакция сообщала о том, что два человека погибли в страшном ДТП на трассе под Новосибирском.
Источник фото: сайт МЧС по Новосибирской области
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