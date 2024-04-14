400 раз в этом году спасатели выезжали на ликвидацию последствий ДТП в Новосибирской области

В этом году пожарные и спасатели 400 раз выезжали ликвидировать последствия ДТП в Новосибирской области.

— За апрель зарегистрировано уже более 40 выездов, — говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.

По данным ведомства, с января по 12 апреля во время ликвидации ДТП было спасено 23 человека. 541 человек получил травмы, 39 человек погибли.

— Нарушение правил дорожного движения и погодные условия нередко становятся причинами происшествий, — отметили в сообщении.

В связи с этим сотрудники МЧС напомнили о бдительности и повышенном внимании за рулем.

— Перед поездкой уточните прогноз погоды, — рекомендовали в МЧС.

Ранее редакция сообщала о том, что два человека погибли в страшном ДТП на трассе под Новосибирском.