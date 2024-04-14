Швейцарские часы за 2,8 млн рублей продает житель Новосибирска

Новосибирец продает швейцарские часы-хронограф. Хозяин часов оценивает их в 2,8 миллиона рублей.
Как говорится на сайте «Авито», часы изготовлены в прошлом году фирмой Breguet.
По утверждению продавца, имеется оригинальная упаковка, а все детали в часах подлинные. Все механизмы в рабочем состоянии.
Покупка дорогого аксессуара произошла в 2023 году за границей. Отмечается, что часами не пользовались.
Breguet — марка швейцарских часов класса «люкс».
Ранее редакция сообщала о том, что коллекцию краснокнижных бабочек продают за 300 тысяч рублей в Новосибирске.
Источник фото: Сайт «Авито»
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