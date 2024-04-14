Драку со взрывом устроили подростки в Новосибирске

Во дворе дома на Зорге подростки устроили драку со взрывом.

— Переполошили весь дом. До приезда полиции разбежались, — говорится в сообщении «Инцидент Новосибирск».

Предположительно, никто не пострадал.

На кадрах представлены 4 подростков, двое из которых схватили друг друга за грудки. Через непродолжительное время случилась небольшая потасовка, а за кадром послышался хлопок.

В паблике новосибирцы активно начали обсуждать происшествие.

— Для левого берега это нормально. — Забейте. Это же не мигранты, можно спать спокойно.

Ранее редакция сообщала о том, что драку в лифте запечатлели камеры в Новосибирске.