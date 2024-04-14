Драку со взрывом устроили подростки в Новосибирске

Во дворе дома на Зорге подростки устроили драку со взрывом.
— Переполошили весь дом. До приезда полиции разбежались, — говорится в сообщении «Инцидент Новосибирск».
Предположительно, никто не пострадал.
На кадрах представлены 4 подростков, двое из которых схватили друг друга за грудки. Через непродолжительное время случилась небольшая потасовка, а за кадром послышался хлопок.
В паблике новосибирцы активно начали обсуждать происшествие.
— Для левого берега это нормально.
— Забейте. Это же не мигранты, можно спать спокойно.
Ранее редакция сообщала о том, что драку в лифте запечатлели камеры в Новосибирске.
Источник фото: группа Инцидент Новосибирск
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