Пособник украинских террористов пытался взорвать жд станцию в Новосибирске

Жителю Новосибирска Дмитрию Гурулеву огласили приговор за покушение и приготовление к совершению диверсий на железной дороге, создание подпольной химической лаборатории по изготовлению взрывчатых веществ и сотрудничество с украинскими террористами.

По информации оперативников, Дмитрий Гурулев пытался поджечь железнодорожную цистерну с дизельным топливом в парке жд станции «Сибирская». Мужчина уже разместил на раме многотонной емкости зажигательное устройство, но его планы в одночасье рухнули. Осуществление теракта предотвратили сотрудники ФСБ и транспортной полиции.

При проведении обыска в частном доме Гурулева оперативники обнаружили подпольную химическую лабораторию, где он изготавливал взрывчатые вещества. Там же были найдены ветошь с остатками изготовленного взрывчатого вещества, множество прекурсоров и взрывчатое вещество ГМТД, предназначенное для изготовления самодельного взрывного устройства и совершения диверсии на объектах промышленности и транспорта региона.

— Преступная деятельность Гурулева координировалась посредством мессенджера с территории Украины участниками запрещенной в России террористической организации «Легион ,,Свобода Россииˮ», — рассказали в пресс-службе УФСБ.

Гурулев стал фигурантом уголовного дела сразу по нескольким тяжким статьям уголовного кодекса РФ.

На его счету: «Диверсия», «Приготовление к диверсии, совершению взрыва, поджога, направленных на повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности России», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ», «Незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, «Установление и поддержание гражданином России отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранной организации в целях оказания ей содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ».

Сегодня, 14 мая, Новосибирский областной суд признал Дмитрия Гурулева виновным по всем инкриминируемым ему эпизодам преступления и огласил приговор.

— Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет, из которых первые 3 года он проведет в тюрьме, остальные — в ИК строго режима. Также ему вменен штраф в размере 300 тысяч рублей, — пояснили в УФСБ региона.

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