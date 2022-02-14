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Кому грозит наказание за фриланс

  • 14/02/2022, 16:27
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Кому грозит наказание за фриланс
С какими проблемами сталкиваются фрилансеры, за что можно получить штраф и как избежать неприятностей?

Подработка — новый тренд на рынке труда. Её популярность выросла во время пандемии коронавируса. Некоторые потеряли работу и часть дохода, поэтому начали искать варианты восстановления своего финансового положения. И закон позволяет официально регистрировать подобную занятость. Об этом рассказал Лайф.ру управляющий директор сервиса «Авито работа» Артём Кумпель.

— Совмещать самозанятость можно и с работой в найме. Закон это не запрещает. Однако необходимо убедиться, что такая подработка не противоречит условиям трудового договора: нет конфликта интересов и на выполнение основных должностных обязанностей хватает времени, —добавил директор по развитию бизнеса «Рокет ворк» Сергей Сухоставец.

Чтобы избежать возможных проблем, Артём Кумпель рекомендует оформить отношения с работодателем официально. Существует два варианта: трудовой договор и гражданско-правовой договор (ГПД). Обычно с фрилансером заключают именно ГПД. Эта форма подразумевает выполнение работ в соответствии с условиями договора. Впрочем, права на отпуск и больничный (как и все остальные социальные гарантии по трудовому законодательству) не даёт. Деньги сотрудник будет получать в соответствии с условиями договора, а не в дни зарплаты.

— Система штрафов в Трудовом кодексе РФ не предусмотрена, однако базовые правила работают повсеместно. Во-первых, к подработке надо относиться как к основной работе — выполнять всё качественно и в срок. Во-вторых, в случае нарушения дедлайна или отказа от работы необходимо незамедлительно предупредить заказчика, чтобы не оказаться в неловком положении, — добавил Артём Кумпель.

Он пояснил, что крупный ущерб (более 100 000 рублей), нанесённый по вине фрилансера, обычно является страховым случаем, а мелкий может быть взыскан с исполнителя в индивидуальном порядке.

Без договора лучше не работать. Тогда не будет никаких гарантий оплаты. К тому же в перспективе можно получить ещё и штраф от ФНС за неуплату налога на доход.

Нередки ситуации, когда у сотрудника из-за подработки начинаются проблемы на основной работе. Бывает, что начальство не одобряет труд на стороне. В некоторых случаях люди даже теряли работу после того, как выяснялось, что они трудятся ещё и в другой компании. Чтобы не столкнуться с неприятностями, нужно соблюдать несколько простых правил и заранее узнать свои права и обязанности перед работодателем.

— Сотрудник имеет право трудиться по совместительству в свободное от основной работы время. Так, согласно ст. 3 ТК РФ, каждый человек имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав, не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от обстоятельств, не связанных с его деловыми качествами. Однако для руководителя компании действует исключение: он может устроиться по совместительству куда-то ещё только после получения разрешения уполномоченного органа юрлица либо собственников организации, в которой его рабочее место основное (ст. 276 ТК), — рассказала корреспонденту Лайф.ру юрист портала hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Также отдельные нормативно-правовые акты устанавливают ограничения на работу по совместительству, например для судей, прокуроров, адвокатов, военнослужащих.

— Трудовые договоры не могут содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий работников по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Кроме того, статья 282 ТК РФ прямо предусматривает возможность подработки у других работодателей, даже у конкурентов. Если такие условия включены в договор, то они не подлежат применению, — рассказала Татьяна Нечаева.

Впрочем, юрист пояснила, что на практике запрет на подработку безусловно встречается. Работодатель тем самым пытается снизить риск разглашения коммерческой тайны.

Если предполагаются постоянные подработки, то можно оформить совместительство в рамках трудовых отношений. Для работника это плюс, так как все основные гарантии трудового законодательства сохраняются (отпуска, основания для увольнения и т.д.).

Оформить временную подработку в проектном режиме можно и с помощью договора гражданско-правового характера.

Фото: pixabay.com — Firmbee 

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : фриланс трудовой кодекс рекомендации экспертов проблемы


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