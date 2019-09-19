435 тысяч, чтобы переехать в клубный дом в 5 минутах от «Сибирского молла»

Дом на Федосеева аккредитован в крупнейших банках РФ. Один из ключевых партнеров ГК «Расцветай» — банк ВТБ — предлагает кредит по ставке от 9,2% годовых с минимальным первоначальным взносом 10% от стоимости квартиры.

Покупая квартиры в Доме на Федосеева, можно воспользоваться и другими выгодными предложениями. В Сбербанке при первоначальном взносе от 10% ипотечная ставка будет от 9,6%; в Россельхозбанке базовая ставка начинается от 8,9%, а первоначальный взнос от 15%. В Альфа Банке следующие условия: первоначальный взнос от 20% с процентной ставкой от 9,29%. В Газпромбанке — первоначальный взнос от 10%, а процентная ставка от 9,2%; ДОМ.рф предлагает внести первоначальный взнос от 15% с процентной ставкой от 9,7%.

Дом на Федосеева имеет удобный выезд на магистральные улицы Фрунзе и Бориса Богаткова, в 15 минутах находятся станции метро «Березовая роща» и «Золотая Нива», в 5 минутах ходьбы — торгово-развлекательный центр «Сибирский Молл», где есть гипермаркет «Ашан», кинотеатр и развлекательные площадки. Новостройка рассчитана всего на 74 квартиры. Строительство идет быстрыми темпами. Сейчас уже возводится шестой этаж. Сдача намечена на 3 квартал 2020 года. Есть предпосылки, что застройщик запустит объект в эксплуатацию раньше заявленного срока.

Подробную информацию о Доме на Федосеева и программах банков-партнеров можно узнать у менеджеров отделов продаж.

Центральный офис продаж: ул. Фрунзе, 228, офис № 1

Офис продаж на объекте: ул. Федосеева, 14

+7 (383) 255-88-22

*Минимальный первоначальный взнос по условиям ипотечной программы от банков-партнеров на 19.09.2019 года.

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Дом на Федосеева». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

Иллюстрация предоставлена ГК «Расцветай»