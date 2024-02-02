44 новосибирские компании вошли в рейтинг лучших работодателей России

Две компании Новосибирска попали в рейтинг «крупнейших работодателей с численностью персонала более 5000 человек»: «Национальная служба доставки» (79 место), ROSSKO (104 место). Всего в этой категории 129 финалистов, отмечает HeadHunter.

В категории «крупные компании с численностью персонала от 1001 до 5000 человек» первое место на протяжении последних трех лет занимает 2ГИС. Помимо нее в списке еще 5 компаний из Новосибирска: FIT Service (13), СДЭК (41), Банк «Левобережный» (215), «Сибирский Гурман» (229) и «Мелодия здоровья» (346). Всего в категории 355 финалистов.

В категории «средние компании с численностью персонала от 251 до 1000 человек» в списке финалистов 19 работодателей из Новосибирской области: Lime (16 место), «Дентал-Сервис» (58), Франчайзинговая сеть «ИнфоСофт» (109), «ВебЗАЙМ» (167) , «Право Онлайн» (171), «Крюгер Хаус» (225), «Сибалюкс» (235), «Здравица» (244), e2e4, Магазин компьютерной и цифровой техники (251), «Алроса ИТ» (253) и т.д. Всего в категории 479 финалистов

Самая многочисленная категория «компании с численностью персонала от 101 до 250 человек». В него вошли 17 компаний из Новосибирска: «Атом Безопасность» (11 место), Greenway Global (25), ГБУ НСО «Центр информационных технологий НСО» (41), LC GROUP (45), CLOXY (92), ПТК «Новопак» (164), MyGenetics (170), «Ривер Парк» (276), FintechIQ (286), «Д2 Страхование» (300). Всего в категории 534 финалиста.