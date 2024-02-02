«Это бабка-потрошитель»: пенсионерку поймали на взломе почтовых ящиков в многоэтажке Новосибирска

Пожилая женщина вскрывает ящики и выкидывает их содержимое на пол в подъезде.

Жители одной из многоэтажек Новосибирска жалуются на действия их пожилой соседки. Пенсионерка расхищает чужие почтовые ящики. Действия бабушки зафиксировала камера видеонаблюдения. Жильцы посмотрели запись и пришли в ужас.

На кадрах видно, как их соседка дерзко опустошает несколько почтовых ящиков. Все содержимое улетает на пол и приходит в негодность. Пожилая женщина в белом пуховике, закончив свой вандальский ритуал, спокойно идет к лифту.

— Это просто бабка-потрошитель! В ящиках ведь не только реклама и бесплатные газеты, там различные извещения, платежки за квартиру, письма, — возмущаются жильцы.

Люди устали терпеть это безобразие. Они решили дружно вразумить бабушку законными способами.

— Собственники намерены обратиться за помощью к правоохранителям, — говорится в сообщении группы «Моя Первомайка».

Ранее редакция сообщала о том, что МВД показало кадры задержания похитителей студента в Новосибирске.