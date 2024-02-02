Вводятся штрафы за высаживание из общественного транспорта инвалидов первой группы

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания в первом чтении приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ, в соответствии с которыми регламентируется ответственность за высаживание из общественного транспорта инвалидов первой группы.

Ранее ГД приняла закон о подобном запрете в случае, когда инвалиды первой группы передвигаются без сопровождения, не имеют при себе социальной карты или не в состоянии внести оплату за проезд. Также запрещено высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, детей и граждан с ограниченными возможностями здоровья высаживать из общественного транспорта ни в коем случае нельзя, так как это может поставить под угрозу их жизнь и здоровье.

— Те, кто этого не понимает, будут наказаны высокими штрафами, — сказал Володин. — Штрафы для нарушителей закона составят пять тыс. рублей для водителя и до 30 тыс. рублей — для должностного лица.

Ранее редакция сообщала, что инвалидов не оказалось в списке бесплатного проезда по четвертому мосту в Новосибирске.