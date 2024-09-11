45 электричек изменят расписание с 15 сентября в Новосибирской области

С 15 по 27 сентября изменится расписание 45 пригородных поездов. Это связано с проведением сезонных ремонтных работ.
Изменения коснутся электропоездов, следующих по всем направлениям.
Кроме того, компания обращает внимание пассажиров на следующие изменения в расписании электропоезда №6809 Новосибирск — Тогучин:
— с 16 по 20 сентября поезд будет отправляться ежедневно со станции Новосибирск-Главный в 11:12;
— с 23 по 27 сентября время отправления изменится на 11:32.
Движение электрички, которая ходила по вторникам и пятницам в 12:14, временно отменяется.
Пригородная компания просит пассажиров внимательно изучить расписание электропоездов с 15 сентября: время отправления может измениться на 1–37 минут.
Подробнее о изменении в расписании можно узнать здесь.
Ранее редакция сообщала о том, что из-за пробок новосибирцы пересаживаются на пригородные электрички.
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