Сразу два новых ФАПа введены в эксплуатацию в регионе благодаря нацпроекту

В поселке Барлак Мошковского района и в селе Песчаное Озеро Чановского района Новосибирской области появились фельдшерско-акушерские пункты, построенные по нацпроекту «Здравоохранение».
И. о. министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов сообщил, что порядка 200 ФАПов появилось на карте нашего региона с 2016 года, когда стартовала программа строительства таких медицинских комплексов.
— При строительстве ФАПа в поселке Барлак применен новый проект большой площади – порядка 166 кв.м. Помимо медицинских помещений, в здании предусмотрено жилье для фельдшера. Еще два аналогичных ФАПа будут построены на территории нашей области, — отметил Дмитрий Тимонов.
Здание ФАПа в селе Песчаное Озеро построено по типовому проекту, при этом тоже оснащено всем необходимым для приема пациентов, в том числе маломобильных.
В пресс-службе регионального правительства добавили, что в экстренных случаях оба медучреждения могут работать в круглосуточном режиме.
Фото предоставлено пресс-службой правительства НСО
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