Из-за пробок новосибирцы пересаживаются на пригородные электрички

Пригородными электричками за 7 месяцев 2024 года в Новосибирской области воспользовались 22.5 млн пассажиров. Это на 6% больше, чем годом ранее. В июле перевезено 4.1 млн человек (+7,7%), сообщила пресс-служба ЗСЖД.

В целом пассажирооборот в пригородном сообщении в январе-июле 2024 года на ЗСЖД составил 1034,55 млн пасс-км (+5,2%), в июле — 194 млн пасс-км. (+7.8%).

Как рассказал Infopro54 перевозчик, ранее занимавшийся доставкой пассажиров из Линево и Искитима до Новосибирска, все больше жителей пригорода пересаживается на электрички.

— Бесконечные пробки на Бердском шоссе и Большевичке приводят к тому, что люди опаздывают на работу или учебу. Потому пассажиропоток на автобусе и маршрутке падает уже несколько лет. В итоге я отказался от рейса до Новосибирска. Насколько я знаю, аналогичное решение приняли еще несколько перевозчиков, работавших в районе, — отметил собеседник Infopro54.

Всего за семь месяцев 2024 года на инфраструктуре Западно-Сибирской железной дороги перевезено более 25,3 млн пассажиров (+5,5% к январю-июлю 2023 года), из них в дальнем следовании перевезено 2,8 млн пассажиров (+2,5%).

Напомним, по итогам 2023 года городская электричка составляла 30% от общего объема перевозок АО «Экспресс-Пригород». По прогнозам компании, в 2024 году ключевым драйвером роста пассажиропотока также будут городские перевозки. В «Экспресс-Пригороде» большие надежды возлагают на субботние маршруты городской электрички, которые запустили по просьбам новосибирцев. На втором месте ― восточное направление. В компании отмечают, что у пассажиров растет интерес к электричкам, которые следуют до станции, расположенной рядом с авиационным заводом им. Чкалова. Расчетный прирост пассажиропотока на всей сети «Экспресс-Пригорода» в 2024 году — около 8,5%.

Ранее редакция сообщала о том, что РЖД займется городской электричкой в Новосибирске в 2025 году.