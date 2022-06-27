4,5 миллиарда рублей из федерального бюджета получит регион на строительство четвертого моста через Обь

Новосибирская область получит 4,5 миллиарда рублей на строительство четвертого моста, пишет КП-Новосибирск.

В 2023 году правительство планирует выделить региону по концессионному соглашению 2,69 миллиарда рублей, а в 2025 году – 1,9 миллиарда.

Из внебюджетных источников за 2022 и 2023 годы поступят по 2,8 миллиарда рублей. Документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

По сообщению пресс-службы застройщика объекта – группы «ВИС», до конца 2022 года мост через Обь в Новосибирске будет готов почти на 80%.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске завершился очередной этап строительства четвертого моста через реку Обь.