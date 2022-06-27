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На выборы в Заксобрание заявился еще один самовыдвиженец

  • 27/06/2022, 12:30
Автор:
новости Новосибирска
Ранее он участвовал в политических кампаниях как оппозиционер.

25 июня Новосибирский облизбирком принял документы на выдвижение второго кандидата в депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва по одномандатному округу №4. Им стал Константин Терещенко, выдвинутый в порядке самовыдвижения. Об этом сообщил областной избирком.

Напомним, Константин Терещенко является депутатом горсовета Барабинска. Из предыдущего созыва горсовета он был исключен, так как супруга Терещенко не задекларировала недорогой подарок для ребенка. Это послужило официальным поводом для досрочного прекращения депутатских полномочий. Позже суд вынес решение в пользу депутата, однако он к тому моменту уже переизбрался на новый срок. В апреле 2022 года Терещенко возглавил Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров Агентства инвестиционного развития Новосибирской области.

На минувшей неделе по округу №4 свою кандидатуру также в порядке самовыдвижения выставил Евгений Гутов.  Ранее он входил в состав регионального парламента шестого созыва от партии КПРФ.

Для регистрации кандидатам необходимо собрать подписи избирателей в свою поддержку. Новосибирский облизбирком утвердил их необходимое количество:

— на округе №4 минимальное количество — 1490, максимальное — 1639;

—  на округе №10 минимальное количество — 1527, максимальное — 1679.

Напомним, что не более 50% от общего количества подписей избирателей кандидаты могут собрать с помощью портала «Госуслуги»:

— на округе №4 — 745 подписей;

— на округе №10 — 763 подписи.

Срок подачи документов на выдвижение и регистрацию кандидатов установлен до 20 июля (включительно).

новости Новосибирска

Cтала известна дата двух досрочных выборов в Заксобрание

Напомним, довыборы депутатов Заксобрания Новосибирской области по округам №4 (Барабинский и Здвинский районы) и №10 (Чулымский и Коченевский) состоятся с 9 по 11 сентября. Округ №4 стал вакантным после избрания депутатом Госдумы ранее его представлявшего Олега Иванинского («Единая Россия»). Округ №10 освободился в результате обвинительного судебного приговора в отношении бывшего зампредседателя комитета Заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентина Сичкарева  («Единая Россия»). В мае прошли довыборы по избирательному округу №8, мандат по которому освободился после добровольной сдачи депутатских полномочий экс-председателем комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Александром Морозовым. По результатам майских довыборов мандат Морозова достался экс-главе областного минтруда и соцразвития Ярославу Фролову.

 

Ранее редакция сообщала о других возможных кандидатах на депутатский мандат на округе №4. 

Фото с сайта облизбиркома

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : политика депутат выборы


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