Более 47 тысяч новосибирцев проголосовали за благоустройство городских территорий

С 15 марта по 30 апреля в Новосибирске проходит голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2025 году. За эти дни свои голоса отдали более 47 тысяч горожан. Наибольшую активность проявляют жители Советского и Кировского районов.

Сибирякам было предложено сами выбрать территорию для благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». В список вошло 8 позиций из каждого района города. В настоящий момент лидер голосования – набережная на ул. Новоморской в микрорайоне ОбьГЭС. На втором ― набережная на улице Саввы Кожевникова в Северо-Чемском микрорайоне.

Обе они уникальные. Но если говорить о желании горожан благоустроить пространство около ОбьГЭСа, то оно вполне оправданно.

― Это единственное место в городе, где жилые кварталы выходят прямо на море. Набережная давно нуждается в обновлении, так как является ровесницей Новосибирской гидроэлектростанции и ни разу не реконструировалась. Летом на Обское море приезжают отдыхать тысячи горожан, поэтому реконструкция набережной имеет не только местное, районное, но и общегородское значение, – рассказал глава Советского района Дмитрий Оленников.

По проекту в этом месте запланировано обустройство пирса, пляжа с лежаками, оборудованное кострище. Для прогулок появятся отдельные дорожки, в том числе и для велосипедистов. Также здесь поставят удобные скамейки и навесы, построят детскую игровую зону. На самой набережной появятся выступающие в море смотровые треугольные площадки. Они же смогут служить сценами для различных мероприятий. Для рыбаков выдвинут в море волнорезы. И это еще не все! Также здесь предусмотрены мемориальный комплекс, «патриотическая поляна» и спортивная площадка.

Не менее интересный проект задуман для набережной в Кировском районе.

Она будет располагаться на высоком берегу. Здесь устроят променад, экотропу и смотровые площадки. Тихое спокойное место позволит семьям проводить время с детьми, домашними питомцами, для которых будут сделаны отдельные площадки. Планируется также отремонтировать спуск к реке на пристань.

Наименьшее число голосов набрал сквер «Зыряновский. Но у жителей еще есть возможность повлиять на ситуацию. Проголосовать можно на сайте 54.gorodsreda.ru. Принять участие в обновлении своего города могут все желающие, кому уже исполнилось 14 лет.

Итоги будут оглашены в конце апреля, а результаты многочисленных трудов горожане увидят уже в следующем году.

Показываем предварительные цифры голосования на 26 марта.