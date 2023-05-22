47 собственников разрушенных квартир на Линейной в Новосибирске получили компенсации

Собственники квартир, разрушенных в результате взрыва газа на ул. Линейной №39 в Новосибирске, получают компенсации. Об этом 22 мая сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе оперативного совещания в региональном правительстве. По его словам, денежные средства получили собственники 47 из 53 квартир.

— Из 53 квартир, которые подлежат сегодня компенсации, 47 квартир оплачены, одна в стадии компенсации, с другими проводятся сегодня работы, — рассказал Анатолий Локоть.

Он уточнил, что с владельцами шести квартир проводят работу.

Напомним, в конце апреля, Анатолий Локоть говорил о том, что собственникам квартир по Линейной,39 было выплачено более 205 миллионов рублей в качестве компенсации за утраченное ими жилье. Снос дома, который признан аварийным, планируется в ближайшее время (проходит экспертизу по сносу). Жильцы муниципальных квартир в этом доме будут переселены в другие квартиры за счет бюджета области после проведения конкурсных процедур. Отмечалось, что на переселение жильцов аварийного дома правительство региона выделило более 335,5 млн рублей.

Кроме того, жителям нескольких домов, получивших повреждения в результате взрыва на Линейной, мэрия Новосибирска также компенсирует ущерб. Соответствующее постановление за подписью главы города размещено на сайте муниципалитета в конце апреля. Как следует из документа далее, собственникам жилья в многоквартирных домах № 37, 39/1, 41 по ул. Линейной, пострадавших от обрушения строительных конструкций многоквартирного дома в городе Новосибирске по ул. Линейной, 39, городское руководство предоставляет выбор получения компенсации – либо проведением необходимых ремонтных работ МКУ «Центральное», либо денежной компенсации работ, выполненных самими собственниками.

Взрыв бытового газа на Линейной произошел утром 9 февраля, в результате чего два подъезда частично обрушились. Погибли 15 человек. По данным мэрии, с учетом арендаторов, в доме проживал 161 человек. Следственным комитетом по факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Задержаны сотрудники компании ООО «Межрегионгаз Сервис», которые накануне взрыва выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома. Арест продлен до 9 июня.

Ранее редакция сообщала, что жильцам соседних с пострадавшим от взрыва дома на Линейной компенсируют ущерб.